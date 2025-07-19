В Ростовской области после атаки БПЛА загорелись несколько домов

Слюсарь: несколько домов загорелись после атаки БПЛА в Ростовской области

В Ростовской области несколько домов загорелись в результате атаки беспилотников, сообщает губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

По информации губернатора региона, несколько частных домов загорелись в микрорайоне Лиховской Каменска-Шахтинского. Предварительно, ранения получил один человек. Его госпитализировали, медики оказывают пострадавшему всю необходимую помощь.

«В Каменском районе из-за атаки БПЛА произошло загорание трансформатора и отключение высоковольтной линии. В зоне отключения 5 населенных пунктов, где живут около 2 тысяч человек», — добавил Слюсарь.

В Донецке Ростовской области в результате падения беспилотника начался ландшафтный пожар.

Кроме того, из-за отключения электричества остановлено движение пассажирского поезда Адлер-Москва, состав отводят на безопасное расстояние.

До этого Telegram-канал SHOT сообщал, что российский истребитель сбил беспилотник в пригороде подмосковного города Дмитров.

Ранее в Херсонской области сбили многоцелевой высотный дрон ВСУ PD-2.