В Херсонской области сбили многоцелевой высотный дрон ВСУ

Оператор дронов в составе группировки российских войск «Днепр» выследил и в ходе воздушного боя в Херсонской области уничтожил беспилотный летательный аппарат (БПЛА) PD-2, который использовали Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, военный служит в 18-й общевойсковой армии. Он обнаружил украинский дрон, когда тот осуществлял разведку над левым берегом реки Днепр в Херсонской области.

«Оператор ударных БПЛА <...> с помощью <...> FPV-дрона «Бумеранг-10» выследил и уничтожил дальний высотный многоцелевой БПЛА украинского производства PD-2», — рассказал журналистам офицер 18-й армии группировки «Днепр».

Источник агентства подчеркнул, что российским военным нечасто удается ликвидировать подобные беспилотники ВСУ с помощью FPV-дрона.

17 июля министерство обороны РФ сообщило, что военнослужащие страны за минувшие сутки поразили украинские цели в 133 районах. Ударам подверглись производственные цеха, места сборки и хранения БПЛА, объекты авиации, укрытия комплексов противовоздушной обороны, а также пункты временного размещения бойцов ВСУ и иностранных наемников.

Ранее российские войска уничтожили девять танков ВСУ в Донецкой народной республике.