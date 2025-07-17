На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Херсонской области сбили многоцелевой высотный дрон ВСУ

РИА: российский FPV-дрон сбил многоцелевой украинский беспилотник PD-2
true
true
true
close
Scherbinator/Shutterstock/FOTODOM

Оператор дронов в составе группировки российских войск «Днепр» выследил и в ходе воздушного боя в Херсонской области уничтожил беспилотный летательный аппарат (БПЛА) PD-2, который использовали Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, военный служит в 18-й общевойсковой армии. Он обнаружил украинский дрон, когда тот осуществлял разведку над левым берегом реки Днепр в Херсонской области.

«Оператор ударных БПЛА <...> с помощью <...> FPV-дрона «Бумеранг-10» выследил и уничтожил дальний высотный многоцелевой БПЛА украинского производства PD-2», — рассказал журналистам офицер 18-й армии группировки «Днепр».

Источник агентства подчеркнул, что российским военным нечасто удается ликвидировать подобные беспилотники ВСУ с помощью FPV-дрона.

17 июля министерство обороны РФ сообщило, что военнослужащие страны за минувшие сутки поразили украинские цели в 133 районах. Ударам подверглись производственные цеха, места сборки и хранения БПЛА, объекты авиации, укрытия комплексов противовоздушной обороны, а также пункты временного размещения бойцов ВСУ и иностранных наемников.

Ранее российские войска уничтожили девять танков ВСУ в Донецкой народной республике.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами