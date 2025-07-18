Собянин сообщил о сбитом беспилотнике, летевшем на Москву

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) предотвратили атаку украинского беспилотника на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«ПВО Минобороны пресечена очередная попытка атаки на Москву вражеского беспилотника», — написал глава города.
Мэр добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
18 июля Собянин несколько раз сообщал об уничтоженных украинских дронах. Так, мэр в 19:28 сообщил, что силы противовоздушной обороны сбили один беспилотный летательный аппарат, который направлялся к Москве.
В 17:42 глава города сообщил, что силы противовоздушной обороны Минобороны России сбили три беспилотных летательных аппарата, направлявшихся к Москве.
В 16:56 Собянин написал, что над Москвой сбили еще один беспилотник украинской армии. В 15:29 мэр заявил, что системы ПВО ликвидировали еще один беспилотник, летевший на столицу.
Ранее ВСУ атаковали Рыльск с помощью беспилотника.