В Солнечногорске осколок беспилотника попал в дом

Осколок сбитого беспилотника попал в дом, расположенный в деревне Марьино подмосковного Солнечногорска. Об этом сообщает 360.ru, в распоряжении которого оказались видео с места инцидента.

По словам хозяйки дома, фрагменты дрона не сильно повредили здание.

«[Повреждений] практически нет, только в заборе дырка и все», — сказала она.

Еще один местный житель поделился, что он увидел момент уничтожения беспилотника силами ПВО. По его словам, когда его сбили, в небе прогремело два взрыва. Первый раздался после работы системы противовоздушной обороны, другой — от боевой части аппарата. В результате осколки упали на землю, один из них уже обнаружили сотрудники МЧС.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев до этого сообщил, что за ночь силы ПВО РФ сбили 11 дронов над пятью округами Московской области — Домодедово, Красногорск, Солнечногорск, Сергиев Посад и Можайск. Если Домодедово находится к югу от Москвы, то Красногорск и Солнечногорск — к северо-западу от столицы, Можайск — на юго-западе Московской области, а Сергиев Посад — на северо-востоке от Москвы. По словам губернатора, большая часть беспилотников была сбита на подлете к населенным пунктам, поэтому разрушения были минимальными.

Ранее сообщалось, что ночью силы ПВО уничтожили более 70 беспилотников над Россией.