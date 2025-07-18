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Россия прекратила действие договора о военно-техническом сотрудничестве с ФРГ

Мишустин прекратил действие договора с ФРГ о военно-техническом сотрудничестве
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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении действия соглашения между Россией и ФРГ о военно-техническом сотрудничестве. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Прекратить действие соглашения между правительством РФ и правительством ФРГ о военно-техническом сотрудничестве, подписанного в г. Москве 14 июня 1996 г», — говорится в документе.

Российскому МИД поручено уведомить германскую сторону о принятом решении.

До этого в МИД России также сообщили, что действие соглашения между правительствами России и Литвы о взаимной помощи в таможенных делах прекращено.

2 апреля министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис назвал Россию «непосредственной военной угрозой» странам Балтии и заявил, что она якобы стремится «покорить» соседние страны.

Ранее сообщалось, что РФ ратифицировала договор с ОАЭ по налогообложению.

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