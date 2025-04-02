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Соглашение России и Литвы о взаимопомощи в таможенных делах прекратило действие

МИД РФ: соглашение России и Литвы о таможенных делах прекратило действие
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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Действие соглашения между правительствами России и Литвы о взаимной помощи в таможенных делах прекращено. Об этом говорится в сообщении министерства иностранных дел (МИД) РФ, опубликованном на официальном портале правовой информации.

«31 марта 2025 года прекращено действие соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Литовской Республики о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах, подписанного в Москве 24 февраля 1995 года», — сказано в сообщении.

2 апреля министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис назвал Россию «непосредственной военной угрозой» странам Балтии и заявил, что она якобы стремится «покорить» соседние страны. По мнению дипломата, после завершения конфликта на Украине возможности России на балтийском направлении будут увеличены. Он указал, что страны Балтии могут стать «длинной линией фронта и нужно планировать все так, что мы должны ее оборонять».

Ранее Литва решила заминировать границу с Белоруссией и Россией.

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