Глава МИД Литвы обвинил Россию в намерении «покорить» соседние страны

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис назвал Россию «непосредственной военной угрозой» странам Балтии и заявил, что она якобы стремится «покорить» соседние страны. Его слова приводит «РБК-Украина».

«Россия уже много лет является непосредственной военной угрозой для балтийских стран. И дело не только в уровне угрозы, но и в уровне нашей устойчивости и возможностей сдерживания, обороны. Угроза делится на возможности и намерения. И я не сомневаюсь в намерениях России. Они остаются. Они хотят покорить соседние страны», — утверждает Будрис.

Он полагает, что после завершения конфликта на Украине возможности России на балтийском направлении будут увеличены. Страны Балтии могут стать «длинной линией фронта и нужно планировать все так, что мы должны ее оборонять», указал глава МИД Литвы.

До этого глава МИД Польши Радослав Сикорский утверждал, что Россия якобы может перейти к «более широкой агрессии до конца десятилетия». По его словам, такое развитие событий станет возможным, если Россия «завладеет промышленными и человеческими ресурсами Украины». Тогда баланс сил изменится, указал политик. Глава МИД Польши подчеркнул, что ключевой целью международного сообщества должна быть защита украинского суверенитета.

Ранее глава МИД Литвы призвал сдерживать Россию во избежание «оккупации» Балтии.