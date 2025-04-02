Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава МИД Литвы обвинил Россию в намерении «покорить» соседние страны

Глава МИД Литвы Будрис: Россия является прямой угрозой для стран Балтии
close
Министерство иностранных дел Литвы

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис назвал Россию «непосредственной военной угрозой» странам Балтии и заявил, что она якобы стремится «покорить» соседние страны. Его слова приводит «РБК-Украина».

«Россия уже много лет является непосредственной военной угрозой для балтийских стран. И дело не только в уровне угрозы, но и в уровне нашей устойчивости и возможностей сдерживания, обороны. Угроза делится на возможности и намерения. И я не сомневаюсь в намерениях России. Они остаются. Они хотят покорить соседние страны», — утверждает Будрис.

Он полагает, что после завершения конфликта на Украине возможности России на балтийском направлении будут увеличены. Страны Балтии могут стать «длинной линией фронта и нужно планировать все так, что мы должны ее оборонять», указал глава МИД Литвы.

До этого глава МИД Польши Радослав Сикорский утверждал, что Россия якобы может перейти к «более широкой агрессии до конца десятилетия». По его словам, такое развитие событий станет возможным, если Россия «завладеет промышленными и человеческими ресурсами Украины». Тогда баланс сил изменится, указал политик. Глава МИД Польши подчеркнул, что ключевой целью международного сообщества должна быть защита украинского суверенитета.

Ранее глава МИД Литвы призвал сдерживать Россию во избежание «оккупации» Балтии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами