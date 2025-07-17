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В ВСУ признали успехи российских войск под Красноармейском в Донбассе

CNN: командир роты ВСУ признал успехи ВС РФ под Красноармейском в Донбассе
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Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) признали продвижение российской армии в районе Красноармейска (Покровск — украинское название) в Донбассе, а также тот момент, что они могут попасть в окружение под населенным пунктом Родинское. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Командира, возглавляющий роту операторов беспилотников в 38-й бригаде морской пехоты Украины рассказал в интервью каналу, что российские войска уже некоторое время продвигаются вперед и «делают это весьма успешно».

По словам военного, ВСУ должны получить подкрепление в районе Родинского, иначе они могут попасть в окружение и отступить, как это произошло в Авдеевке в 2024 году.

По словам командира, если Вооруженные силы России пойдут в наступление из Родинского, ситуация станет критической. Он уточнил, что на этом участке фронта есть одна-две дороги, которые российские войска могут взять под контроль, и тогда логистика для ВСУ будет отрезана.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин 13 июля сообщил, что ВС РФ уверенно продвигаются на Красноармейском направлении, где украинские войска пытаются контратаковать.

Ранее российская армия взяла под контроль обе трассы снабжения ВСУ в Красноармейске.

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