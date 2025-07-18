Удары по целям на Украине, в том числе по Киеву, будут усиливаться. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Так он отреагировал на 18-й пакет санкций, который был одобрен Европейским Союзом против России. Медведев считает, что эти ограничительные меры не смогут изменить позицию Москвы.

«Разгром бандеровского режима продолжится. Удары по объектам так называемой Украины, включая Киев, будут наноситься с возрастающей силой», — отметил он, добавив, что российская экономика выстоит под напором санкций.

Медведев также заявил, что после принятия 18-го пакета санкций Российская Федерация должна будет дистанцироваться от некоторых «наиболее одиозных» государств Евросоюза и Великобритании. По его словам, в настоящее время к таким странам ЕС относятся не только те, кого он охарактеризовал как «убогие балтийские республики, зарвавшиеся финны, исторически не до конца сформировавшиеся поляки и британцы, погрязшие в собственных противоречиях», но также Германия и Франция.

Ранее Медведев назвал единственный способ спасения Украины.