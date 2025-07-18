Медведев призвал дистанцироваться от «заросших говном британцев» и учиться ненавидеть

Медведев заявил, что РФ должна дистанцироваться от ЕС после 18-го пакета санкций

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что РФ должна дистанцироваться от некоторых «наиболее одиозных» стран Евросоюза и Великобритании после принятия 18-го пакета санкций. Свое развернутое мнение Медведев опубликовал в собственном Telegram-канале.

По его словам, сейчас к числу таких стран ЕС относятся не только «убогие прибалты, оборзевшие чухонцы, недоразделенные поляки и заросшие своим говном британцы», но и Германия и Франция. По словам Медведева, враждебное отношение руководства последних двух стран к РФ связано с исторической памятью о временах французских коллаборационистов из режима Виши и немецких нацистов Третьего рейха.

«Нам нужно лишь как можно дольше сохранять память об их мерзкой русофобии и учиться ненавидеть их так сильно, как умели наши предки», — заявил политик.

По мнению Медведева, санкции Евросоюза не помешают России нарастить удары по Украине и не смогут сокрушить российскую экономику.

До этого Медведев осудил решение разведки ФРГ признать ультраправую партию «Альтернатива для Германии» экстремистской.

Ранее Медведев рассказал, как Трамп и Маск «цивилизованно» включат Гренландию в состав США.