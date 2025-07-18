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Минобороны сообщило о поражении 14 украинских беспилотников самолетного типа

Минобороны: три украинских БПЛА уничтожены над Московским регионом
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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) поразили 14 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В период с 12:05 мск до 13:55 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что девять дронов были сбиты над территорией Калужской области, еще три — над территорией Московского региона. Также по одному БПЛА сбили над территориями Брянской и Орловской областей.

Утром 18 июля пресс-служба Минобороны сообщила, что дежурные средства ПВО в течение ночи перехватили 73 украинских беспилотных летательных аппарата над регионами страны. Атака продолжалась с 23:00 до 7:00 мск.

Также в оборонном ведомстве сообщили, что российские средства противовоздушной обороны за неделю сбили 1387 БПЛА самолетного типа. В Минобороны уточнили, что Вооруженные силы России также ликвидировали за этот период два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 28 управляемых авиационных бомб.

Ранее в Липецкой области очевидцы сняли момент уничтожения дрона вертолетом Ка-52.

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