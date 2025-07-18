МО РФ: ВСУ за неделю потеряли до 2975 военных в зоне действий войск «Центр»

Российские подразделения группировки войск «Центр» в течение прошедшей недели продолжали наступательные действия на территории Донецкой народной республики (ДНР) и Днепропетровской области, при этом Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 2975 военнослужащих. Об этом сообщило министерство обороны России в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль населенные пункты Николаевка, Маяк и Попов Яр в ДНР.

«Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, десантно-штурмовой, горно-штурмовой, воздушно-десантной бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии», — рассказали в Минобороны.

Кроме того, ВСУ потеряли 16 боевых бронированных машин, 33 автомобиля и 21 орудие полевой артиллерии.

До этого в оборонном ведомстве заявили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) за неделю сбили 1387 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 28 управляемых авиационных бомб.

Ранее ВС РФ прорвали оборону ВСУ в Волчанске.