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ВС РФ прорвали оборону ВСУ в Волчанске

Mash: российские войска прорвали оборону ВСУ в Волчанске
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Евгений Биятов/РИА Новости

ВС РФ прорвали оборону ВСУ в Волчанске. Под контролем российских бойцов находится Маслоэкстрационный завод и автовокзал, пишет Mash.

По информации Telegram-канала, в настоящий момент городе находятся порядка 4000 украинских боевиков.

Mash сообщает, что бойцы группы войск «Север» ВС РФ после долгих боев успешно перешли на южный берег реки Волчья — сейчас основные столкновения происходят около железнодорожного вокзала. Солдаты ВСУ безуспешно пытаются оказывать сопротивление.

По словам российских бойцов, солдаты ВСУ скрываются почти в каждом доме города. Mash уточняет, что в Волчанске базируются украинские РСЗО, которые регулярно обстреливают Белгородскую область, это и является причиной скопления такой многочисленной военной силы противника в городе.

15 июля стало известно, что 127-я бригада территориальной обороны ВСУ понесла большие потери во время контрнаступления под Волчанском. По словам главы пророссийской администрации Харьковской области Виталия Ганчева, российская армия активно продвигается в районе Купянска и Волчанска, расширяя буферную зону и отодвигая противника вглубь территории.

Ранее Кадыров сообщил об уничтожении опорного пункта ВСУ в Волчанске.

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