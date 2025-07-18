Группировка войск «Запад» улучшила тактическое положение в зоне СВО за неделю

МО РФ: ВСУ за неделю потеряли более 1550 военнослужащих в зоне действий «Запада»

Подразделения группировки войск «Запад» за неделю улучшили тактическое положение в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом рассказали в министерстве обороны РФ.

«Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, двух штурмовых, аэромобильной бригад ВСУ и трех бригад теробороны», — уточнили в ведомстве.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 1550 военнослужащих. Кроме того, украинские войска лишились танка, 11 боевых бронированных машин, включая бронеавтомобиль HMMWV и бронетранспортер М113 производства США.

Также российскими военными были уничтожены 113 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии, в том числе три производства стран НАТО, 14 станций радиоэлектронной борьбы и 33 склада боеприпасов.

До этого в Минобороны рассказали, что средства противовоздушной обороны (ПВО) за неделю сбили 1387 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 28 управляемых авиационных бомб.

Ранее в Липецкой области очевидцы сняли момент уничтожения дрона вертолетом Ка-52.