Российские военные уничтожили беспилотники ВСУ, летевшие на Москву

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ), летевших на Москву. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

«ПВО Минобороны уничтожены два вражеских беспилотных летательных аппарата, летевших на Москву», — написал он.

Глава города отметил, что на месте падения обломков БПЛА в данный момент работают специалисты экстренных служб.

В 13:20 мск Собянин также сообщил о сбитии беспилотника, летевшего на Москву.

Утром 18 июля пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что дежурные средства ПВО в течение ночи перехватили 73 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над регионами страны. Атака продолжалась с 23:00 до 7:00 мск.

В Брянской области ликвидировали 31 дрон, в Орловской области — 17, в столичном регионе — 10. Еще четыре цели уничтожили в Республике Крым, три — над акваторией Азовского моря, по два — в Нижегородской и Смоленской областях. По одному БПЛА нейтрализовали в трех областях — Калужской, Белгородской и Воронежской — и над акваторией Черного моря.

Позже в Белгородской, Брянской, Калужской и Тульской областях перехватили еще четыре беспилотника — по одному в каждом регионе. По данным Минобороны РФ, системы ПВО работали с 11:00 до 12:00 мск.

Ранее в Московской области сняли на видео тяжелый украинский дрон «Лютый».