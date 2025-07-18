Над четырьмя регионами России за час сбили по одному беспилотнику

Минобороны: силы ПВО за час сбили четыре беспилотника над четырьмя регионами РФ

Системы противовоздушной обороны (ПВО) России за один час уничтожили четыре украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным военного ведомства, воздушные цели в период с 11:00 по 12:00 мск были перехвачены над территорией четырех областей: Белгородской, Тульской, Калужской и Брянской. Информации о пострадавших или разрушениях на земле не поступало.

До этого в Минобороны рассказали, что за ночь эту силы ПВО уничтожили 73 беспилотника, запущенных с украинской стороны. Наибольшее количество дронов было сбито над Брянской областью — 31, еще 17 уничтожили в Орловской области. Над Московским регионом средства противовоздушной обороны ликвидировали 10 беспилотников, из них три направлялись к столице.

Остальные БПЛА сбили над Крымом (4), Азовским морем (3), Смоленской и Нижегородской областями (по 2), а также по одному — над Белгородской, Калужской и Воронежской областями и Черным морем.

Ранее в Минобороны сообщили о количестве уничтоженных БПЛА за неделю.