На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В МККК прокомментировали обмен телами РФ с Украиной в июне

Обмен телами РФ с Украиной стал крупнейшей операцией такого формата для МККК
true
true
true
close
Mircea Moira/Shutterstock/FOTODOM

Обмен телами военнослужащих между РФ и Украиной в июне текущего года стал крупнейшей операцией подобного формата для Международного Комитета Красного Креста (МККК). Об этом сообщила РИА Новости представитель организации Клер Каплун.

«Многодневная репатриация останков военнослужащих, проведенная Россией и Украиной с 11 по 16 июня 2025 года, является крупнейшей операцией, в которой МККК принимал участие на сегодняшний день», — сказала она.

Представитель комитета отметила, что участие в обмене в качестве нейтрального наблюдателя было выполнено по просьбе обеих сторон конфликта. Каплун выразила признательность Москве и Киеву за способствование предоставлению ответов нуждающимся в этом родственникам военных.

По ее словам, репатриация тел бойцов является важным шагом на пути к их опознанию и захоронению.

2 июня в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Встреча проходила на русском языке и длилась чуть больше часа. За это время стороны обменялись меморандумами с условиями о прекращении огня, а также договорились об обмене пленными и передаче друг другу тел бойцов по принципу «6000 на 6000».

Ранее в России раскрыли детали обмена телами военных с Украиной.

Все новости на тему:
Обмены пленными с Украиной
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами