В МККК прокомментировали обмен телами РФ с Украиной в июне

Обмен телами военнослужащих между РФ и Украиной в июне текущего года стал крупнейшей операцией подобного формата для Международного Комитета Красного Креста (МККК). Об этом сообщила РИА Новости представитель организации Клер Каплун.

«Многодневная репатриация останков военнослужащих, проведенная Россией и Украиной с 11 по 16 июня 2025 года, является крупнейшей операцией, в которой МККК принимал участие на сегодняшний день», — сказала она.

Представитель комитета отметила, что участие в обмене в качестве нейтрального наблюдателя было выполнено по просьбе обеих сторон конфликта. Каплун выразила признательность Москве и Киеву за способствование предоставлению ответов нуждающимся в этом родственникам военных.

По ее словам, репатриация тел бойцов является важным шагом на пути к их опознанию и захоронению.

2 июня в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Встреча проходила на русском языке и длилась чуть больше часа. За это время стороны обменялись меморандумами с условиями о прекращении огня, а также договорились об обмене пленными и передаче друг другу тел бойцов по принципу «6000 на 6000».

Ранее в России раскрыли детали обмена телами военных с Украиной.