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В Минобороны РФ рассказали об успехах группировки «Днепр» на поле боя

МО РФ: группировка «Днепр» за неделю взяла под контроль один населенный пункт
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Евгений Биятов/РИА Новости

Подразделения группировки российских войск «Днепр» за прошедшую неделю взяли под контроль один населенный пункт. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

Речь идет о селе Каменском в Запорожской области.

Также, по данным ведомства, бойцы Вооруженных сил РФ нанесли поражение личному составу и технике шести бригад украинских войск. Среди них — две механизированные и одна горно-штурмовая бригады, две бригады территориальной обороны и одна бригада береговой обороны.

«ВСУ (Вооруженные силы Украины. — «Газета.Ru») потеряли более 420 военнослужащих и 62 автомобиля. Уничтожены 52 станции радиоэлектронной борьбы, 24 склада боеприпасов, материальных средств и горючего», — говорится в заявлении.

14 июля в Минобороны РФ рассказали, что российские подразделения взяли под контроль населенный пункт Малиновка в Запорожской области. В соответствующих сражениях участвовали бойцы группировки войск «Восток».

По данным пророссийского подполья, всех мирных жителей Малиновки эвакуировали в связи с обстрелами со стороны ВСУ.

Ранее военнослужащие ВС РФ уничтожили пункт дислокации иностранных наемников ВСУ в Запорожской области.

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