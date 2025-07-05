ВС РФ уничтожили иностранных наемников в Запорожской области

Российские военные с помощью беспилотного летательного аппарата «Герань-2» уничтожили пункт временной дислокации иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе базы отдыха «Меридиан» в Запорожской области. Об этом сообщили в министерстве обороны России, передает ТАСС.

Отмечается, что ведомство опубликовало кадры уничтожения наемников. Подробностей не приводится.

1 июля Минобороны сообщало, что российские войска с помощью «Гераней-2» уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в районе Райского в Донецкой народной республике. Дрон влетел в здание, где была оборудована позиция ВСУ, после этого произошел взрыв.

В июне издание «Военное обозрение» сообщало, что ВС России применили новейшие ударные беспилотники «Герань-3» в зоне СВО. Дроны ударили по военным объектам в Харькове и Одессе.

Ранее российские военные впервые атаковали украинский город ракетой «Гром».