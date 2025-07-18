ТАСС: из Малиновки в Запорожской области эвакуировали всех мирных жителей

Всех мирных жителей, остававшихся в Малиновке в Запорожской области, эвакуировали в связи с обстрелами со стороны украинских войск. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на неназванного представителя пророссийского подполья.

«Насколько нам известно, в Малиновке не осталось мирных жителей, так как село находилось в зоне боевых действий довольно долго, и жители эвакуировались», — рассказал источник агентства.

При этом он подчеркнул, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) неоднократно наносили удары по населенным пунктам, в которых оставались мирные жители.

В подполье отметили, что между атаками на недавно освобожденные населенные пункты или Крым и Луганск отсутствует какая-либо разница. В обеих ситуациях Киев преследует одну цель — вернуть границы 1991 года — и обстреливает людей, которых считает украинскими гражданами.

«Отвратительный цинизм и непоследовательность», — добавил источник агентства.

17 июля пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что военнослужащие страны взяли под контроль Малиновку в Запорожской области. Боевую задачу выполнили подразделения группировки российских войск «Днепр».

Ранее в Общественной палате РФ рассказали, к чему приведет переход Малиновки под контроль российских войск.