ТАСС: ВСУ потеряли много бойцов из-за попытки контрнаступления под Волчанском

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли много бойцов из-за попытки контрнаступления под Волчанском. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

«Существенные потери понесла 127-я бригада территориальной обороны», — сообщает агентство.

Примерные размеры потерь не приводятся.

До этого глава пророссийской администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал, что российские военные сдерживают контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на волчанском направлении, не давая противнику продвигаться в сторону Белгородской области.

По его словам, при отступлении противник атакует подконтрольные России населенные пункты Харьковской области, от чего страдают мирные жители.

6 июля военный эксперт Андрей Марочко сказал, что подразделения ВС РФ, начав бои на новом участке фронта на стыке Белгородской и Харьковской областей, отодвинули украинскую армию на некоторых участках фронта до двух километров для формирования буферной зоны.

Ранее сообщалось, что под Волчанском пропали без вести экс-заключенные из «Шквала» ВСУ.