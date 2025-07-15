На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВСУ понесли большие потери под Волчанском

ТАСС: ВСУ потеряли много бойцов из-за попытки контрнаступления под Волчанском
true
true
true
close
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли много бойцов из-за попытки контрнаступления под Волчанском. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

«Существенные потери понесла 127-я бригада территориальной обороны», — сообщает агентство.

Примерные размеры потерь не приводятся.

До этого глава пророссийской администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал, что российские военные сдерживают контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на волчанском направлении, не давая противнику продвигаться в сторону Белгородской области.

По его словам, при отступлении противник атакует подконтрольные России населенные пункты Харьковской области, от чего страдают мирные жители.

6 июля военный эксперт Андрей Марочко сказал, что подразделения ВС РФ, начав бои на новом участке фронта на стыке Белгородской и Харьковской областей, отодвинули украинскую армию на некоторых участках фронта до двух километров для формирования буферной зоны.

Ранее сообщалось, что под Волчанском пропали без вести экс-заключенные из «Шквала» ВСУ.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами