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Кадыров сообщил об уничтожении опорного пункта ВСУ в Волчанске

Кадыров опубликовал кадры уничтожения опорного пункта ВСУ в Волчанске
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Евгений Биятов/РИА Новости

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале, что российские подразделения при помощи дронов уничтожили опорный пункт ВСУ на одном из участков фронта в городе Волчанске, расположенном в Харьковской области.

Кадыров отметил, что батальон «Запад-Ахмат» и 128-я бригада совместно с сотрудниками ОМВД по Курчалоевскому району Чеченской Республики под руководством Рустама и Исмаила Агуевых провели слаженную операцию по уничтожению вражеского опорного пункта на одном из участков фронта. Он добавил, что воздушная разведка обнаружила позиции противника, а операторы ударных дронов оперативно «превратили их в воспоминание».

Кроме того, глава Чечни опубликовал кадры уничтожения опорного пункта.

До этого сообщалось, что в Липецкой области рыбаки засняли на видео момент, как российский вертолет Ка-52 уничтожил украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

Ранее российские военные ударили авиабомбой по опорному пункту ВСУ в Сумской области.

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