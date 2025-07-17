Кадыров сообщил об уничтожении опорного пункта ВСУ в Волчанске

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале, что российские подразделения при помощи дронов уничтожили опорный пункт ВСУ на одном из участков фронта в городе Волчанске, расположенном в Харьковской области.

Кадыров отметил, что батальон «Запад-Ахмат» и 128-я бригада совместно с сотрудниками ОМВД по Курчалоевскому району Чеченской Республики под руководством Рустама и Исмаила Агуевых провели слаженную операцию по уничтожению вражеского опорного пункта на одном из участков фронта. Он добавил, что воздушная разведка обнаружила позиции противника, а операторы ударных дронов оперативно «превратили их в воспоминание».

Кроме того, глава Чечни опубликовал кадры уничтожения опорного пункта.

До этого сообщалось, что в Липецкой области рыбаки засняли на видео момент, как российский вертолет Ка-52 уничтожил украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

Ранее российские военные ударили авиабомбой по опорному пункту ВСУ в Сумской области.