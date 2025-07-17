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Российские войска уничтожили девять танков в ДНР

ВС РФ уничтожили девять танков и британскую самоходку AS-90 в ДНР
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Станислав Красильников/РИА Новости

Военные Вооруженных сил (ВС) России уничтожили за три часа возле населенного пункта Русин Яр в Донецкой народной республике (ДНР) девять танков и британскую самоходку AS-90. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бойцов 68-го отдельного разведывательного батальона Южного военного округа.

Командир взвода с позывным «Сава» уточнил, что за день на Константиновском направлении был уничтожен танковый батальон Вооруженных сил Украины (ВСУ). Помощь в этом оказал пленный украинский танкист, который указал на стоянку техники.

По словам оператора FPV-дронов с позывным «Ростов», расчет работал в режиме свободной охоты и полученные координаты привели к лесному массиву в районе населенного пункта Русин Яр. Там военные обнаружили первый замаскированный танк украинских войск и нанесли по нему удар.

«Начали досматривать внимательнее лес. В этом лесу уничтожено мной лично шесть танков. И еще соседние подразделения уничтожили три. Поэтому за три часа мы уничтожили у противника девять танков. Получилось девять танков и одна САУ — АS-90, скорее всего, была», — рассказал «Ростов».

До этого советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские войска ударом ФАБа уничтожили в селе Январском на границе Днепропетровской области и ДНР часть переброшенного недавно резерва ВСУ. По его словам, ВC РФ не позволили украинскому подразделению «окопаться и вообще хоть что-то сделать».

Ранее журналисты узнали, что Служба безопасности Украины «прессует» семьи сдавшихся в плен солдат.

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