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ТАСС сообщил о переброске батальона ВСУ на Сумское направление

ТАСС: командование ВСУ перебросило нацбат «Кракен» на Сумское направление
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Gleb Garanich/Reuters

Командование украинских войск перебросило националистический батальон «Кракен» на Сумское направление. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«Бандеровцы из нацбата «Кракен» <...> в социальных сетях подтвердили переброску своего формирования на Сумское направление», — сказал источник агентства.

Другие подробности он раскрывать не стал.

15 июля Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на источник сообщил, что Вооруженные силы РФ продолжают продвигаться в сторону административного центра Сумской области. В тот момент российские подразделения пытались пробиться к трассе Сумы — Юнаковка, чтобы осложнить передвижение и снабжение группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в регионе.

За два дня до этого журналисты ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры рассказали, что 156-я отдельная механизированная бригада украинских войск несет большие потери в Юнаковке в Сумской области. При этом родственники бойцов ВСУ пытаются привлечь внимание журналистов к происходящему в населенном пункте, публикуя в социальных сетях «панические комментарии».

Ранее военные ВСУ оставили колумбийских наемников в одиночку оборонять позиции в Сумской области.

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