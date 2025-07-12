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ВСУ оставили колумбийских наемников в одиночку оборонять позиции под Сумами

Mash: ВСУ бросили отряд из 30 колумбийских наемников на позициях у Юнаковки
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Maksym Kishka/Reuters

Украинские военнослужащие бросили подразделение, состоящее из 30 колумбийских наемников, на позициях в районе населенного пункта Юнаковка в Сумской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным журналистов, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) отступили на данном участке фронта, но намеренно не оповестили об этом иностранцев. Теперь наемникам приходится в одиночку оборонять позиции у Юнаковки.

«Наши дроноводы фиксируют скопления колумбийцев в составе 47-й бригады ВСУ юго-западнее Юнаковки», — говорится в материале.

В публикации со ссылкой на украинские СМИ отмечается, что в ВСУ к текущему моменту зафиксировали рекордные 100 тыс. случаев дезертирства. Наиболее часто военнослужащие оставляют позиции на Сумском направлении.

«Один из бойцов даже угнал БТР (бронетранспортер — «Газета.Ru») с оружием якобы для дозаправки, но его поймали в сотнях километров от части», — подчеркивается в тексте.

12 июля военный эксперт Андрей Марочко заявил, что населенный пункт Юнаковка в Сумской области перешел в «серую зону». Это произошло после того, как Вооруженные силы РФ вынудили украинских солдат покинуть часть позиций.

Ранее командование ВСУ перебросило в Сумскую область элитное подразделение.

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