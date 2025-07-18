Командование элитной 71-й отдельной егерской бригады на сумском направлении отказывается официально признавать своих элитных солдат погибшими. Об эом российские силовые структуры сообщили ТАСС.

По их данным, родственники бойцов, служивших в этой бригаде, жалуются в соцсетях, что даже наличие фотографий тел и показаний товарищей не убеждает командование в смерти военнослужащих.

В силовых ведомствах уже отмечали, что выживших солдат из 158-й отдельной механизированной бригады в Сумской области прикомандировали к 71-й егерской бригаде, но при этом используют в боевых действиях как расходный материал.

В начале июля родственники сообщали о сотнях пропавших без вести солдат из 158-й механизированной бригады в Сумской области.

2 июля в США рассказали о серьезных проблемах украинской армии в регионе. По данным портала TWZ, вместо подготовленных оборонительных позиций под Сумами, ВСУ после хаотичного и дорогостоящего отступления из Курской области обнаружили устаревшие окопы, не имеющие прикрытия от беспилотников.

Ранее в ВСУ де-факто признали потерю части территорий в Сумской области.