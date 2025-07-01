Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) де-факто признал потерю контроля над рядом территорий на севере Сумской области. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные карты, опубликованной на странице генштаба в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Согласно этой карте, под контролем российских военных находятся районы населенных пунктов Басовка, Беловоды, Водолаги, Кондратовка и Локня.

До этого Telegram-канал Condottiero сообщил, что село Юнаковка в Сумской области превратилось в братскую могилу для сотен солдат ВСУ. На данный момент в районе населенного пункта ведутся ожесточенные бои. Несмотря на огромные потери живой силы и техники, командование украинской армии не собирается сдаваться и бросает в бой резервы из второго и третьего эшелона. Таким образом в ВСУ хотят закрыть дыры в обороне, однако вместо этого растет количество потерь.

В начале июня депутат Верховной рады Марьяна Безуглая связала стремительное отступление украинских военных в Сумской области с попыткой командования ВСУ и местных властей скрыть плохую подготовку к обороне. Она назвала подобную ситуацию «циничной схемой» чиновников и генералов.

Ранее Сырский объявил о создании спецгруппы на фоне неудач ВСУ в Сумской области.