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Родственники сообщили о сотнях пропавших бойцов ВСУ в Сумской области

ТАСС: родные заявили о сотнях пропавших без вести солдат ВСУ из 158-й бригады
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Alina Smutko/Reuters

Родственники сообщают о сотнях пропавших без вести солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) из 158-й механизированной бригады в Сумской области. Об этом рассказали ТАСС в российских силовых структурах.

«Родные и близкие военнослужащих 158-й механизированной бригады сообщают о сотнях пропавших без вести в Сумской области и хамском отношении со стороны командования бригады», — уточнил источник.

До этого в российских силовых структурах сообщили, что вторая штурмовая рота 425-го отдельного штурмового полка ВСУ почти в полном составе пропала без вести на Сумском направлении.

2 июля в США рассказали о серьезных проблемах украинской армии в регионе. По данным портала TWZ, вместо подготовленных оборонительных позиций под Сумами, ВСУ после хаотичного и дорогостоящего отступления из Курской области обнаружили устаревшие окопы, не имеющие прикрытия от беспилотников.

Ранее в ВСУ де-факто признали потерю части территорий в Сумской области.

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