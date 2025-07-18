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Губернатор Калужской области сообщил о ночных перехватах беспилотников

Губернатор Шапша: в Калужской области ночью перехватили и уничтожили три БПЛА
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Inna Varenytsia/Reuters

В Калужской области за ночь силами ПВО были сбиты три беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

По его словам, инциденты произошли на территории Жуковского и Тарусского районов в период с 21:00 до 07:50.

На местах уже работают оперативные группы. Предварительно известно, что ни люди, ни объекты инфраструктуры не пострадали.

Минувшей ночью российские средства противовоздушной обороны уничтожили 73 беспилотника, запущенных с украинской стороны. По данным Минобороны, атака длилась с 23:00 до 07:00 по московскому времени. Наибольшее количество дронов было сбито над Брянской областью — 31, еще 17 уничтожили в Орловской области. Над Московским регионом средства ПВО ликвидировали 10 беспилотников, из них три направлялись к столице.

По информации ведомства, поздно вечером 17 июля силы ПВО уничтожили 22 украинских беспилотника самолетного типа над несколькими регионами России. По 10 дронов были сбиты в Брянской области и Крыму.

Ранее в Липецкой области очевидцы сняли момент уничтожения БПЛА вертолетом Ка-52.

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