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Марочко заявил, что ВС РФ пошли вдоль бывшего Каховского водохранилища

Марочко: взятие Каменского говорит о начале боев у Каховского водохранилища
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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские войска, взяв под контроль село Каменское Запорожской области, начали движение по бывшему Каховскому водохранилищу. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

«Освобождение Каменского говорит о том, что наши войска пошли вдоль бывшего Каховского водохранилища вверх. То есть, по сути, на данном участке местности пошли активные освободительные действия», — сказал Марочко.

По его словам, эти участки были «более-менее статичны», но теперь появляются сообщения, что ВС РФ начали продвигаться на данном направлении.

О взятии этого населенного пункта Минобороны РФ сообщило 17 июля. По мнению председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова, установление контроля над Каменским открывает прямую дорогу на подконтрольный Вооруженным силам Украины город Запорожье.

Ранее Белоусов заявил об уверенном продвижении ВС РФ на одном из направлений.

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