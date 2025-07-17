Белоусов заявил об уверенном продвижении ВС РФ на одном из направлений

Российские военнослужащие занимают все более выгодные рубежи и уверенно продвигаются вперед на Ореховском направлении. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов, сообщила пресс-служба возглавляемого им ведомства.

Министр поздравил командование и личный состав 7-й гвардейской десантно-штурмовой Краснознаменной, орденов Суворова и Кутузова дивизии (горной) с взятием населенного пункта Каменское в Запорожской области. Белоусов отметил, что бойцы данного подразделения Вооруженных сил РФ с первых дней конфликта образцово выполняют свой воинский долг и принимают участие в сражениях на самых ответственных направлениях.

«Глава <...> ведомства подчеркнул, что воины-гвардейцы 108-й и 247-й десантно-штурмовых полков, взламывая оборону противника и занимая более выгодные рубежи, уверенно продвигаются вперед на Ореховском направлении», — подчеркнули в пресс-службе.

В конце Белоусов поблагодарил российских солдат за верность воинскому долгу и присяге, а также выразил уверенность, что они будут и дальше с честью служить родному государству.

17 июля Минобороны РФ заявило, что военнослужащие страны взяли под контроль населенный пункт Каменское в Запорожской области. Задачу выполнили подразделения группировки войск «Днепр».

Ранее Белоусов посетил зону специальной военной операции.