Пушилин раскрыл состояние пострадавших при ударе по Горловке пожарных

Пушилин: пострадавшие в Горловке пожарные находятся в состоянии средней тяжести

Трое сотрудников МЧС, которые пострадали в Горловке в Донецкой народной республике (ДНР) в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по пожарной цистерне, находятся в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«В Горловке в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника ВФУ (вооруженных формирований Украины — «Газета.Ru») на пожарную автоцистерну ранения средней степени тяжести получили три сотрудника МЧС России», — написал он.

Пушилин отметил, что в настоящее время пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Также глава ДНР сообщил, что в результате атаки ВСУ были повреждены жилое домостроение и объект гражданской инфраструктуры — котельная — в Калининском районе Горловки.

Пушилин добавил, что со стороны украинской армии были совершены три вооруженных атаки. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 мм, ударные беспилотные летательные аппараты.

Накануне глава ДНР сообщил, что ВСУ атаковали Горловку с помощью реактивной и ствольной артиллерии, а также беспилотников. Снаряды повредили не менее 15 жилых домов и три автомобиля в Горловке и Енакиево. Ущерб также нанесен 13 объектам гражданской инфраструктуры — пострадали учреждения здравоохранения, образования, социальные службы, магазины и элементы коммунальной инфраструктуры, в том числе газопровод.

По данным Пушилина, всего ВСУ нанесли 10 атак. Противник использовал реактивную и ствольную артиллерию калибра 155 мм, а также ударные беспилотники.

Ранее сообщалось, что ВС РФ развернули бронепоезда для снабжения передовых частей в Донбассе.