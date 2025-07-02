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В США заявили, что ВС РФ развернули бронепоезда для снабжения передовых частей в Донбассе

MWM: Россия применила бронепоезда для снабжения передовых частей в Донбассе
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские войска развернули бронепоезда для снабжения армейских подразделений в Донбассе. Об этом сообщило издание Military Watch Magazine (MWM).

В статье также говорится, что поезд использовался в том числе для разведывательных операций и для поддержки ремонта железнодорожных линий. Кроме того, у него есть определенный боевой потенциал, поскольку поезд вооружен зенитными орудиями и крупнокалиберными пулеметами.

«Вооруженные силы РФ придает большое значение поддержанию и обороне железнодорожных линий для снабжения фронтовых сил, в отличие от армий Запада, где снабжение в основном осуществляется по автодорогам, морю, с воздуха и с использованием вертолетов», — говорится в публикации.

Military Watch Magazine отмечает, что полезность поездов, которые работают вблизи линии фронта, будет тщательно оцениваться Китаем, Индией, КНДР и Южной Кореей, сохраняющими возможности для аналогичных операций по снабжению в горячих точках.

Журнал подчеркивает, что как и в годы Великой Отечественной войны в последнее время железные дороги играют важнейшую роль в переброске грузов с крупных военных складов и баз хранения на ремонтные предприятия и в тыловые части.

До этого Military Watch Magazine писал, что Россия имеет более эффективную и современную авиацию, чем Украина.

Ранее на Украине заявили о подключении своей авиации к «военному Wi-Fi» НАТО.

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