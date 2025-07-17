Новый министр обороны Украины раскрыл, что снизит страх перед службой в ВСУ

Качественное управление в Вооруженных силах Украины, а также компетентное командование снизят страх службы в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Об этом заявил бывший премьер-министр страны и новоиспеченный министр обороны Денис Шмыгаль, передает «РБК-Украина».

«Качественное управление в армии <...> приоритет и основа того, что люди не будут бояться идти в Вооруженные силы и не будет необходимости в силовом варианте мобилизации», — сказал он.

Шмыгаль добавил, что, несмотря на факт насильственного призыва, мобилизация проходит по плану, и многие люди якобы добровольно вступают в ряды ВСУ.

16 июля издание «Страна.ua» опубликовало видео, на котором подростки отбивают мужчину у сотрудников территориального центра комплектования в городе Днепре на юго-востоке Украины. На кадрах видно, как юноши борются с комиссарами за человека, лежащего на тротуаре.

В начале июня украинский журналист Владимир Бойко сообщил, что более 213 тысяч случаев дезертирства из украинской армии зарегистрировано с февраля 2022 года. По его словам, за первые пять месяцев этого года зарегистрировано 90 590 уголовных производств по статьям 407 и 408 УК Украины, которые касаются самовольного оставления части.

Ранее на Украине собака пыталась защитить хозяина от мобилизации.