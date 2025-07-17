На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Новый министр обороны Украины раскрыл, что снизит страх перед службой в ВСУ

Шмыгаль: качественное управление в армии снизит страх перед службой в ВСУ
true
true
true
close
Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Качественное управление в Вооруженных силах Украины, а также компетентное командование снизят страх службы в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Об этом заявил бывший премьер-министр страны и новоиспеченный министр обороны Денис Шмыгаль, передает «РБК-Украина».

«Качественное управление в армии <...> приоритет и основа того, что люди не будут бояться идти в Вооруженные силы и не будет необходимости в силовом варианте мобилизации», — сказал он.

Шмыгаль добавил, что, несмотря на факт насильственного призыва, мобилизация проходит по плану, и многие люди якобы добровольно вступают в ряды ВСУ.

16 июля издание «Страна.ua» опубликовало видео, на котором подростки отбивают мужчину у сотрудников территориального центра комплектования в городе Днепре на юго-востоке Украины. На кадрах видно, как юноши борются с комиссарами за человека, лежащего на тротуаре.

В начале июня украинский журналист Владимир Бойко сообщил, что более 213 тысяч случаев дезертирства из украинской армии зарегистрировано с февраля 2022 года. По его словам, за первые пять месяцев этого года зарегистрировано 90 590 уголовных производств по статьям 407 и 408 УК Украины, которые касаются самовольного оставления части.

Ранее на Украине собака пыталась защитить хозяина от мобилизации.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами