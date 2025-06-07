Украинский журналист опубликовал статистику о масштабах дезертирства в ВСУ

Бойко: 213 тысяч случаев дезертирства из ВСУ зарегистрировано с 2022 года

Более 213 тысяч случаев дезертирства из украинской армии зарегистрировано с февраля 2022 года. Об этом сообщил Telegram-канал украинского издания «Страна.ua» со ссылкой на украинского журналиста Владимира Бойко.

Он рассказал, что за первые пять месяцев этого года зарегистрировано 90 590 уголовных производств по статьям 407 и 408 УК Украины, которые касаются самовольного оставления части.

Всего с начала конфликта по состоянию на 1 июня 2025 года зарегистрировано 213 722 случая дезертирства.

Бойко отметил, что эти данные отражают только те случаи, по которым начаты уголовные производства на основании служебных расследований.

По его мнению, реальная ситуация значительно хуже.

В конце прошлого года Верховная рада Украины одобрила закон о добровольном возвращении на военную службу тех, кто впервые самовольно покинул свои части или дезертировал. В апреле украинские депутаты продлили упрощенное возвращение военнослужащих на службу без наказаний до 30 августа.

Ранее сообщалось, что украинских дезертиров пытались заставить платить за добровольное возвращение на позиции.