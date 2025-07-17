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США сообщили Швейцарии о переносе сроков передачи комплексов Patriot

США уведомили Швейцарию о задержках поставок пяти систем ЗРК Patriot
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Staff Sgt. Jao'Torey Johnson/U.S. Air Force via AP

Соединенные Штаты Америки уведомили Швейцарию о задержке поставок пяти систем Patriot, которые должны были начаться в 2027 году. Причиной задержки является необходимость ускоренной поставки этих систем Украине, говорится на сайте Швейцарского федерального совета.

«Министерство обороны США проинформировало МО Швейцарии, что приоритеты поставок систем Patriot были пересмотрены с целью поддержки Украины в ее противовоздушной обороне. Швейцария также затронута», — говорится в тексте заявления.

В документе также отмечается, что Швейцария пока не обладает информацией о том, сколько систем будет затронуто задержкой, коснутся ли изменения поставки ракет, а также о предполагаемой продолжительности задержки.

В 2022 году правительство Швейцарии заключило с Соединенными Штатами соглашение о приобретении 36 истребителей F-35A и пяти зенитных ракетных комплексов Patriot. Поставка данных систем была запланирована на 2026 год.

14 июля этого года президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о намерении поставить Киеву новые образцы вооружения и техники, включая зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. Он подчеркнул, что данная техника необходима для обеспечения защиты Украины, поскольку, по его мнению, президент Российской Федерации Владимир Путин «говорит красиво, а затем ночью бомбит всех».

Ранее сообщалось, что российские ракеты усложняют работу американских средств ПВО Patriot на Украине.

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