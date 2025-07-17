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Минобороны сообщило об уничтожении 17 дронов над регионами России

МО РФ: над тремя регионами России сбили 17 украинских БПЛА
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РИА Новости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ уничтожили 17 украинских беспилотников над Брянской, Калужской и Белгородской областями. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

В ведомстве заявили, что в период с 12:00 до 14:00 по мск ПВО уничтожили 10 дронов над территорией Брянской области, 6 — над Калужской областью и 1 — над Белгородской областью.

Также в ведомстве рассказали, что за сутки российская армия с помощью авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии поразила украинские цели в 133 районах. По данным МО, под удар попали производственные цеха, места сборки и хранения беспилотников, укрытия комплексов противовоздушной обороны, объекты авиации, а также пункты временного размещения бойцов ВСУ и иностранных наемников.

17 июля в период с 7:00 до 7:30 (мск) ПВО перехватили и уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа ВСУ. Два БПЛА – над территорией Тульской области, по одному беспилотнику — над территориями Калужской и Брянской областей, уточнили в российском оборонном ведомстве.

Ранее детский сад в Воронеже получил повреждения после атаки дронов ВСУ.

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