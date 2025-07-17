Минобороны сообщило об уничтожении нескольких дронов над регионами России

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в период с 7:00 (мск) до 7:30 (мск) перехватили и уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило министерство обороны России в своем Telegram-канале.

«Два БПЛА – над территорией Тульской области, по одному беспилотнику — над территориями Калужской и Брянской областей», — проинформировало российское оборонное ведомство.

Утром 17 июля Минобороны России сообщило, что силы ПВО за минувшую ночь сбили 122 беспилотных летательных аппарата ВСУ. 43 беспилотника были сбиты в Брянской области, 38 дронов — в Курской области, 10 БПЛА — в Орловской области. По шесть беспилотников сбили над территориями Воронежской и Смоленской областей, еще пять — над Белгородской областью. По три дрона перехватили в Московском регионе, Калужской области и в республике Крым. По два беспилотника уничтожили над Ленинградской и Липецкой областями, еще один дрон сбили в Тульской области.

Ранее детский сад в Воронеже получил повреждения после атаки дронов ВСУ.