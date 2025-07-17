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Армия РФ за сутки нанесла удары по объектам ВСУ и ПВО в более чем 130 районах

Минобороны: ВС РФ за сутки поразили цели ВСУ и наемников в 133 районах
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Евгений Биятов/РИА Новости

За сутки российская армия с помощью авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии поразила украинские цели в 133 районах. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, под удар попали производственные цеха, места сборки и хранения беспилотников, укрытия комплексов противовоздушной обороны (ПВО), объекты авиации, а также пункты временного размещения бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников.

До этого показания пленного танкиста ВСУ помогли российским военным разгромить целое танковое подразделение украинской армии в районе населенного пункта Русин Яр в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом рассказал РИА Новости командир взвода 68-го отдельного разведывательного батальона Южного военного округа с позывным «Сава».

16 июля контроль над селом Новохатское в ДНР установили военнослужащие 36-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток». Бойцы провели зачистку зданий и сооружений от противника, а также развернули в населенном пункте российские флаги.

Ранее российский боец ликвидировал в ближнем бою американского наемника в Новохатском.

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