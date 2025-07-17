Стало известно, сколько единиц крупнокалиберных боеприпасов Украина получит в 2025 году

МО Чехии: Украина получит 850 тысяч крупнокалиберных боеприпасов в 2025 году

Украина получит 850 тысяч крупнокалиберных боеприпасов в 2025 году, сообщает Reuters со ссылкой на Минобороны Чехии.

Отмечается, что 320 000 снарядов калибра 155 мм будут поставлены в рамках чешской программы помощи.

«Для сравнения, за весь 2024 год Украина получила 1,5 миллиона снарядов, в том числе полмиллиона снарядов калибра 155 мм», — говорится в материале.

До этого премьер-министр страны Петр Фиала говорил, что Чехия не будет присоединяться к закупке странами НАТО вооружений США для передачи Украине.

14 июля президент США Дональд Трамп на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте объявил о введении «вторичных пошлин до 100% на страны, покупающие российскую нефть, если в течение 50 дней не будет прогресса в урегулировании конфликта в Украине». Одновременно он анонсировал передачу Украине для размещения в Европе 17 систем противовоздушной обороны Patriot, финансируемых европейскими союзниками.

В Европе эти шаги сочли недостаточными и выразили разочарование тем, что Вашингтон не использовал весь доступный санкционный потенциал. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп заявил, что «разочарован, но не закончил» отношения с Путиным.