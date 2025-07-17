Суд Бельгии обязал региональное правительство прекратить экспорт оружия в Израиль

Belga: в Бельгии запретили транзит военной техники в Израиль

В четверг, 17 июля, суд в Брюсселе обязал региональное правительство Фландрии прекратить любой экспорт военной продукции в Израиль. Об этом сообщает информагентство Belga.

Отмечается, что в регионе находится порт Антверпен-Брюгге — один из крупнейших в Европе.

16 июля Израиль нанес удар по Дамаску — столице Сирии. В Армии обороны еврейского государства заявили об атаке на комплекс зданий сирийского Генштаба. В ЦАХАЛ добавили, что удар был нанесен на фоне обострения ситуации на юге Сирии, где происходят столкновения с участием местных горцев-друзов, в защиту которых выступает Израиль.

Израильтяне также атаковали авиацией президентский дворец в Дамаске. Там располагалась резиденция экс-президента Сирии Башара Асада.

Позже госсекретарь США Марко Рубио анонсировал завершение эскалации конфликта между Израилем и Сирией. Он отметил, что Вашингтон вовлечен в переговорный процесс по урегулированию ситуации.

Ранее администрация Трампа призвала Израиль прекратить удары по Сирии.