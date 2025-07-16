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В Минобороны рассказали о значимости взятия Новохатского в ДНР

МО: ВС РФ открыли путь к еще одному участку границы с Днепропетровской областью
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Евгений Биятов/РИА Новости

Взятие села Новохатское в Донецкой народной республике (ДНР) открыло российским военным путь к еще одному участку границы с Днепропетровской областью. Об этом сообщило Минобороны РФ, пишет «Интерфакс».

По данным ведомства, контроль над Новохатским установили военнослужащие 36-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток». Они провели зачистку зданий и сооружений от противника, а также развернули в населенном пункте российские флаги. Инженерные группы приступили к разминированию местности и прилегающей территории.

Министерство обороны РФ сообщило о взятии населенного пункта Новохатское в ДНР 16 июля.

Кроме того, бойцы российской армии нанесли поражение живой силе и технике бригад ВСУ в районах населенных пунктов Вольное поле, Новополь в ДНР и Темировка в Запорожской области. В результате украинские войска потеряли до 200 военнослужащих, а также бронемашину, девять автомобилей, орудие полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

15 июля российские военнослужащие выбили противника из Петровки в ДНР.

Ранее российская армия взяла под контроль обе трассы снабжения ВСУ в Красноармейске.

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