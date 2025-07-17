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В подконтрольном Киеву Херсоне произошли взрывы

Жители Херсона сообщили о взрывах в городе
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IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

В подконтрольном украинской армии городе Херсоне произошли взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Общественное» со ссылкой на очевидцев.

«В Херсоне слышны взрывы», — говорится в сообщении.

16 июля мэр Кривого Рога Александр Вилкул сообщал, что город подвергся массированному обстрелу, на него напали 28 беспилотников. Пострадали объекты инфраструктуры и возникло несколько пожаров.

Также о разрушениях в Кривом Роге сообщила заместитель главы областной военной администрации Винницкой области Наталья Заболотная. По ее словам, повреждения получил объект промышленной инфраструктуры.

Кроме того, украинский Telegram-канал «Изнанка» утверждал, что Вооруженные силы РФ впервые нанесли удар по военному объекту в Кривом Роге новой ракетой «Гром-1». По его данным, в атаке также участвовали беспилотники «Герань».

Ранее сообщалось, что в Литве протестировали бункеры на случай «российских ударов».

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