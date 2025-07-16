Кривой Рог подвергся массированному обстрелу. Об этом сообщил мэр этого города Александр Вилкул в своем Telegram-канале.

По словам чиновника, город был атакован 28 дронами, в результате чего пострадали объекты инфраструктуры и возникло несколько пожаров.

«Водоснабжение содержится на генераторах. Очень скоро [его] не будет», — рассказал он.

В ночь на 16 июля в Кривом Роге, Киеве, Киевской области и Запорожье произошли взрывы.

В подконтрольном украинским властям Запорожье и в Киеве взрывы были неоднократными.

В Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях Украины звучат сирены воздушной тревоги.

14 июля Вооруженные силы России нанесли серию ударов по Харькову и Харьковской области. По данным Telegram-канала «Иди и смотри», прилеты были зафиксированы в Немышлянском районе Харькова. Кроме того, российские военные атаковали Чугуев, Купянск и другие города региона.

Ранее ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины.