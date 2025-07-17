В Литве протестировали бункеры на случай «российских ударов»

Sputnik: литовские военные тестируют бункеры на полигоне у границы с Белоруссией

Литовские военные тестируют бункеры на полигоне у границы с Белоруссией, пишет Sputnik Литва.

Основная цель испытаний — определить, какие материалы лучше подходят для строительства укрытия.

«С помощью необходимого количества взрывчатки создавался эффект, аналогичный взрыву стандартных российских артиллерийских снарядов», — сообщила пресс-служба литовской армии.

В начале июля стало известно, что Литва и Финляндия намерены в 2026 году запустить собственное производство противопехотных мин. По информации Reuters, производство может начаться после завершения процедуры выхода стран из Оттавской конвенции, которая запрещает применение и распространение таких боеприпасов. Власти Эстонии, Латвии, Литвы, Польши и Финляндии уже одобрили соответствующие решения. Аналогичный шаг ранее предприняла и Украина.

Заместитель министра обороны Литвы Каролис Алекса сообщил, что в планах — заказать десятки тысяч противопехотных мин. Он добавил, что речь идет о сотнях миллионов евро, которые планируется вложить как в производство противопехотных, так и противотанковых мин.

Глава литовской ассоциации оборонной промышленности Винцас Юргутис заявил, что после запуска линий Литва сможет поставлять такие мины другим странам, включая Украину.

Ранее стало известно, что Бельгия планирует направить своих военных в Литву.