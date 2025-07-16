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Глава Кривого Рога сообщил о разрушениях в городе после взрывов

Вилкул: в Кривом Роге разрушено промышленное предприятие
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Lukasz Pawel Szczepanski/Shutterstock/FOTODOM

Глава военной администрации Кривого Рога в Днепропетровской области Александр Вилкул сообщил в своем Telegram-канале, что в городе разрушено промышленное предприятие.

По его словам, повреждения также получила городская инфраструктура.

До этого Вилкул сообщал, что Кривой Рог подвергся массированному обстрелу.

Также о разрушения сообщила заместитель главы областной военной администрации Винницкой области Наталья Заболотная. Ее слова передает Telegram-канал областной администрации.

По словам Заболотной, повреждения получил объект промышленной инфраструктуры.

«На одном из объектов пожар локализован. На другом — спасатели еще над этим работают», — поделилась она.

В ночь на 16 июля в Кривом Роге, Киеве, Киевской области и Запорожье произошли взрывы.

В подконтрольном украинским властям Запорожье и в Киеве взрывы были неоднократными.

В Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях Украины звучат сирены воздушной тревоги.

Ранее ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины.

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