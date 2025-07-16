Глава Кривого Рога сообщил о разрушениях в городе после взрывов

Глава военной администрации Кривого Рога в Днепропетровской области Александр Вилкул сообщил в своем Telegram-канале, что в городе разрушено промышленное предприятие.
По его словам, повреждения также получила городская инфраструктура.
До этого Вилкул сообщал, что Кривой Рог подвергся массированному обстрелу.
Также о разрушения сообщила заместитель главы областной военной администрации Винницкой области Наталья Заболотная. Ее слова передает Telegram-канал областной администрации.
По словам Заболотной, повреждения получил объект промышленной инфраструктуры.
«На одном из объектов пожар локализован. На другом — спасатели еще над этим работают», — поделилась она.
В ночь на 16 июля в Кривом Роге, Киеве, Киевской области и Запорожье произошли взрывы.
В подконтрольном украинским властям Запорожье и в Киеве взрывы были неоднократными.
В Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях Украины звучат сирены воздушной тревоги.
Ранее ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины.