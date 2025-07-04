Российские военные впервые атаковали украинский Кривой Рог ракетой «Гром»

Вооруженные силы РФ впервые нанесли удар по военному объекту в Кривом Роге новой ракетой «Гром-1». Об этом сообщает украинский Telegram-канал «Изнанка».

По его данным, в атаке также участвовали беспилотники «Герань».

«Ракета данного типа прилетела в город впервые», — отмечается в сообщении.

Другой украинский Telegram-канал «Политика Страны» пишет, что из-за дефицита средств противовоздушной обороны российский бомбардировщик подлетел близко и атаковал Кривой Рог корректируемой авиабомбой. По данным издания, системы ПВО Украины были перегружены, поскольку отражали массированную атаку на Киев.

Расстояние от Кривого Рога до ближайшей линии фронта составляет 70 км.

«Гром-1» представляет собой гибрид управляемой авиационной ракеты и авиабомбы. По сути это управляемая авиабомба с реактивным двигателем — как американская GLSDB или французская Hammer. Дальность полета «Грома» составляет 120 км. Боевая часть ракеты весит 315 кг. Боеприпас создан для высокоточного поражения наземных целей по заданным координатам. Запуск «Грома» осуществляется с бомбардировщиков Су-34 и истребителей Су-35С и Су-57.

Сегодня украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы РФ нанесли «один из самых масштабных воздушных ударов» по целям на Украине. По его словам, российские военные применили 550 дронов и ракет. Он отметил, что Киев стал «главной мишенью этого удара». Зеленский добавил, что атакам также подверглись объекты в Сумской, Киевской, Днепропетровской, Харьковской и Черниговской областях.

Ранее в Польше заявили о повреждении здания посольства в Киеве из-за атаки ВС РФ.