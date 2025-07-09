В сети появились кадры, как на Украине сжигают переданные тела военных ВСУ

Кадры с камеры видеонаблюдения, предварительно, из крематория в Тернопольской области, где сжигают переданные российской стороной тела военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) опубликовал ТАСС.

В российских силовых структурах уточнили, что Киев идет на это, чтобы не выплачивать положенную по закону компенсацию.

До этого помощник президента России Владимир Мединский сообщил, что российская сторона передала Украине суммарно 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ.

2 июня в Стамбуле прошел второй раунд переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Встреча проходила на русском языке и длилась чуть больше часа. Стороны обсудили предложенные друг другу меморандумы о прекращении огня и достигли договоренности об обмене всеми тяжелобольными военнопленными и лицами, не достигшими 25-летнего возраста, а также о передаче тел погибших бойцов.

Ранее стали известны подробности о фейке Украины об обмене телами погибших.