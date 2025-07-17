Под Белгородом дрон сбросил взрывчатку на дом, есть жертвы

Гладков: в селе Смородино дрон сбросил взрывчатку на дом, женщина погибла

В селе Смородино Белгородской области дрон сбросил взрывное устройство на частный дом. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор Вчеслав Гладков.

По его словам, в результате атаки погибла местная жительница.

«От детонации дом загорелся — на место выехали добровольные пожарные команды», — сообщил чиновник.

Губернатор выразил соболезнования родственникам погибшей.

Накануне шесть человек пострадали при налете БПЛА на Белгород. Еще один местный житель получил несовместимые с жизнью травмы. В результате атаки беспилотников были повреждены шесть домов. На места падения обломков дронов прибыли оперативные службы. Telegram-канал Baza уточнил, что налету подверглась западная часть Белгорода, а на месте прилетов начались пожары. Пострадавшие во время атаки находились на улице.

А в ночь на 17 июля БПЛА Вооруженных сил Украины атаковал частный дом в селе Прицепиловка Белгородской области.

Ранее под Белгородом сбили дрон с надписью «с любовью для жителей».