Под Белгородом дрон сбросил взрывчатку на дом, есть жертвы

В селе Смородино Белгородской области дрон сбросил взрывное устройство на частный дом. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор Вчеслав Гладков.
По его словам, в результате атаки погибла местная жительница.
«От детонации дом загорелся — на место выехали добровольные пожарные команды», — сообщил чиновник.
Губернатор выразил соболезнования родственникам погибшей.
Накануне шесть человек пострадали при налете БПЛА на Белгород. Еще один местный житель получил несовместимые с жизнью травмы. В результате атаки беспилотников были повреждены шесть домов. На места падения обломков дронов прибыли оперативные службы. Telegram-канал Baza уточнил, что налету подверглась западная часть Белгорода, а на месте прилетов начались пожары. Пострадавшие во время атаки находились на улице.
А в ночь на 17 июля БПЛА Вооруженных сил Украины атаковал частный дом в селе Прицепиловка Белгородской области.
Ранее под Белгородом сбили дрон с надписью «с любовью для жителей».