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Гладков раскрыл подробности смертельной атаки БПЛА по Белгороду

Гладков: один человек погиб, пятеро пострадали из-за атаки БПЛА по Белгороду
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Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Белгород подвергся атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которая привела к гибели мирного жителя. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, мужчина скончался на месте. Глава региона выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего.

По предварительным данным, пять человек — двое женщин и трое мужчин — получили осколочные ранения. Пострадавших доставляют в медучреждения города.

В результате вражеской атаки были повреждены шесть домов. На местах работают оперативные службы, добавил Гладков.

По данным Telegram-канала Baza, погибли два человека, еще трое пострадали. Инцидент произошел на улице Евгения Павловского в Белгороде. Отмечается, что на месте прилетов начались пожары.

Сегодня Гладков показал кадры, на которых запечатлен момент поражения украинского беспилотника на подлете к Белгороду. Он призвал обратить внимание на надпись, нанесенную бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) на крыло летательного аппарата, — «с любовью для жителей Белгорода». Губернатор назвал это еще одним подтверждением, что «цель ВСУ — террор».

Ранее посол раскрыл цель «дронного террора» ВСУ против мирного населения РФ.

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